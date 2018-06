Droomparken nieuwe hoofdsponsor Vitesse

Droomparken bestaat nu twintig jaar en ontwikkelt recreatieparken in Nederland. Er zijn momenteel veertien parken, die zijn gelegen in prachtige gebieden - een voorwaarde voor een Droomparken - op de Veluwe, in Noord-Holland, aan het Veluwemeer, in Limburg of aan de Zeeuwse kust. Vitesse zette de krabbel onder de samenwerking zaterdagmiddag ook op Droompark De Zanding in Otterlo.

Dat deden Andries Bruil namens de directie van Droomparken en Joost de Wit als algemeen directeur van Vitesse.

Langere termijn

Droomparken zal niet alleen op het shirt staan, meldt Vitesse. Er is sprake van ‘een diepgaande samenwerking, onder andere op het gebied van marketing en exposure’. De overeenkomst is gericht op de langere termijn, met een evaluatiemoment na een jaar.

De deal is bij Vitesse beklonken door commercieel directeur Olivier Smit. ,,We zijn heel trots op de samenwerking met Droomparken, die voor beide partijen een belangrijke stap is voor de continuïteit. Net als Vitesse is Droomparken een dynamische en succesvolle club, een landelijke speler die volop in ontwikkeling is en continu werkt aan verdere professionalisering.”

Speciale aanbiedingen

De samenwerking moet ook zichtbaar worden voor supporters, leden van de business-club en andere partners, stelt Smit. ,,Daar zijn al veel ideeën voor, waarvan de eerste resultaten snel zichtbaar gaan worden. Onder meer komen er voor de supporters en stakeholders van Vitesse speciale aanbiedingen voor een verblijf bij Droomparken. Juist deze multidisciplinaire samenwerking maakt deze overeenkomst bijzonder.”

Vitesse krijgt een andere hoofdsponsor, maar Swoop blijft verbonden aan de club. ,,Op dit moment wordt bekeken in welke vorm dat precies zal zijn”, zegt Smit.

