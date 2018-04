Droomstart Sturing bij Vitesse: tsunami rolt over Sparta

Droomstart

Vitesse kwam ook nog eens snel op 2-0. Het duel was pas achttien minuten onderweg, toen Roy Beerens succesvol was. De winteraankoop draaide vanaf de rechterflank ongehinderd naar binnen en haalde vanaf de rand van het strafschopgebied fraai uit.

Sparta was daarmee rijp voor de sloop. De Rotterdammers acteerden apathisch in GelreDome. Binnen het halve uur leverde dat ook de derde goal op. Na een fraaie aanval via Alexander Büttner en Bryan Linssen, een ingestudeerde variant uit het Fraser-tijdperk, was Tim Matavz het eindstation. De Sloveen leek voor het eerst sinds 23 december (uit bij PSV) weer voor Vitesse te scoren, maar Spartaan Sander Fischer raakte de bal als laatste aan: 3-0.