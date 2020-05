Duitser Letsch topkandidaat trainerspost Vitesse

Letsch (51) komt uit de koker van de nieuwe technisch directeur van Vitesse, de Duitser Johannes Spors. De twee landgenoten kennen elkaar van de voetbaltak van Red Bull. Zo hebben ze elkaar ontmoet bij Leipzig. Letsch past in de profielschets van aanvallend voetbal.



Letsch heeft als trainer vooral gewerkt in Oostenrijk. Zo was hij coach van Austria Wien. Hij werkte ook bij Red Bull Salzburg. In Duitsland trainde hij Erzgebirge Aue.



Bij zowel Austria als Aue werd Letsch ontslagen. Bij de Duitse club zelfs al na drie wedstrijden. Bij Salzburg was hij actief in de jeugdopleiding.



Vitesse is op zoek naar een nieuwe trainer. De eredivisionist gaat niet verder met interim-coach Edward Sturing. De clubman was de opvolger van de tussentijds vertrokken Rus Leonid Sloetski.



Vitesse gaat desgevraagd niet in op de trainersvacature.