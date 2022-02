Duitser Schmedes nieuwe technisch directeur Vitesse

Schmedes start per direct met zijn werkzaamheden in Arnhem. Er wacht hem een loodzware klus. Bij Vitesse moet in de zomer een nieuwe selectie worden neergezet.

Riechedly Bazoer en Danilho Doekhi vertrekken transfervrij uit Arnhem. Daarbij raakt de eredivisionist de huurlingen Jacob Rasmussen (Fiorentina), Loïs Openda (Club Brugge), Yann Gboho (Stade Rennais) en Adrian Grbic (FC Lorient) kwijt. De selectie ontbeert verder kwaliteit in de breedte en Oussama Darfalou (al verhuurd aan PEC Zwolle) en Hilary Gong mogen weg. Bij Vitesse loopt ook het contract van Eli Dasa af. De eredivisionist is met de Israëliër nog in gesprek over een nieuwe verbintenis.

Hannover

Schmedes is geboren en getogen in Hannover. HIj voetbalde in de jeugd en beloftenteam van Hannover 96 en Werder Bremen. Tegelijkertijd haalde de Duitser zijn een academische graad in bewegingswetenschappen, politicologie, bedrijfskunde en sportmanagement.



Daarbij ging hij aan de slag bij HSV in Hamburg. Daar werd hij in 2014 benoemd tot hoofd scouting. In 2017 stapte Schmedes ovr naar VfL Osnabrück, waar hij technisch directeur werd.



Met Osnabrück voorkwam Schmedes bij binnenkomst degradatie uit de 3.Bundesliga. Een jaar later promoveerde de club uit Nedersaksen naar de 2.Bundesliga. In 2021 volgde daar weer de degradatie, waarna de ‘td’ zijn nog doorlopende contract (tot 2023) inleverde.