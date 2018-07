Eduardo bij Vitesse: We moeten Europa League in

video En dat is acht: Vitesse hengelt Nigeriaan Gong binnen

5 juli SANKT VEIT AN DER GLAN – Vitesse slaat opnieuw toe op de transfermarkt. De Arnhemse club heeft zich verzekerd van de diensten van de Nigeriaan Hilary Gong. De aanvaller komt over van de Slowaakse topclub AS Trencin. Hij is voor vier jaar vastgelegd.