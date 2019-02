Eduardo wil paraplu voor regen aan tegengoals Vitesse

Vitesse-spits Darfalou komt met de schrik vrij; enkelbles­su­re valt mee

17 februari ARNHEM - De enkelblessure van Oussama Darfalou valt mee. De spits van Vitesse moet weliswaar voorlopig revalideren, maar het gewricht is zaterdag in de wedstrijd tegen Willem II niet ernstig beschadigd. Het is niet bekend hoe lang de Algerijn uit de roulatie is.