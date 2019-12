Edward Sturing is nieuwe trainer Vitesse

updateARNHEM - Edward Sturing wordt de trainer van Vitesse. De 56-jarige Apeldoorner is in Arnhem de opvolger van interim Joseph Oosting die een maand eindverantwoordelijke was bij de eredivisionist. Oosting blijft aan als assistent. Sturing was eerder verschillende keren interim en tussen 2003 en 2006 al eens hoofdtrainer.

De clubicoon maakt dan in elk geval het seizoen af. Marc van Hintum neemt ‘tijdelijk’, zo laat de Arnhemse club weten, de taken over van technisch directeur Mohammed Allach die zich heeft ziek gemeld.

Sturing was vanaf het moment dat Leonid Sloetski in november bij Vitesse vertrok de droomkandidaat voor de post van interim-trainer.



Sturing, al in dienst bij Vitesse in de jeugdacademie, is de derde trainer in Arnhem dit seizoen. De Rus Leonid Sloetski stapte eind november op na een reeks van vijf nederlagen in de eredivisie. Nagel aan zijn doodskist was de 3-2 nederlaag bij Heerenveen, waarna Sloetski het besluit direct na de wedstrijd in de kleedkamer aan de spelersgroep meedeelde.

‘Combinatie van clubliefde en potentie in de selectie’