Edward Sturing viel als laatste af voor WK 1990 en kent pijn van Cillessen: ‘Mededeling was verschrikkelijk’

Keeper Jasper Cillessen zit niet in de selectie van Oranje voor het WK in Qatar. Elk groot voetbaltoernooi van het Nederlands elftal kent afvallers. In 1990 kreeg Edward Sturing een ‘mokerslag’ te verwerken. De back van Vitesse viel, samen met John Bosman, als laatste af voor het WK in Italië.

,,Die mededeling was verschrikkelijk”, verhaalt Sturing, nu hoofd opleidingen bij Vitesse. ,,Wij zaten in een trainingskamp in Zeist. Met 27 man. Er gingen 22 man mee naar Italië. Eerst vielen er drie af. Op de laatste dag volgden er nog twee.”

Mokerslag

Destijds werd de groep bijeen geroepen. ,,We zaten allemaal bij elkaar", vertelt Sturing. ,,Daar kwam de boodschap. Ik was enorm teleurgesteld. Ik voetbalde bij Vitesse. Een kleine club. Ik had een topjaar achter de rug. Dit was de kans van mijn leven. Als je in Nederlands elftal zit en het WK mist is dat een mokerslag.”

Sturing rechtte die dag ook meteen de rug. ,,Ik zou in het programma van Barend & Van Dorp zitten op tv. Het was moeilijk, maar ik was daar ’s avonds. Dat had ik afgesproken. Ik heb daar mijn verhaal ook gedaan.”

Drie interlands

Bij Sturing was er onbegrip. Hij had drie interlands gespeelde. Tegen Brazilië, Italië en de Sovjet-Unie. Allemaal goed gegaan. Hij was in vorm.

,,Ik vond de beslissing onterecht. Maar dat vindt iedereen van zichzelf. Dat is nooit objectief. Ik had de pech dat Thijs Libregts geen bondscoach meer was. Hij had me bij groep gehaald. Leo Beenhakker werd bondscoach en hij maakte andere keuzes. Hij was ook trainer van Ajax. Dat verklaarde wel wat. Het WK verliep vervolgens dramatisch, maar ik was graag meegegaan.”

