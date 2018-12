Eerste barst bij Vitesse in de heerschappij van Sloetski

Foor: Domme beslissing om penalty zo te nemen

9 december Na meerdere gemiste strafschoppen, was het zondag bij Vitesse de beurt aan Navarone Foor. De middenvelder koos er in de uitwedstrijd tegen NAC Breda, bij een stand van 0-0, voor te stiften in plaats van gewoon te schieten. De bal verdween over het doel. Vitesse verloor met 2-1.