Eerste basisplaats lonkt voor Huisman; volop vraagtekens voor coach Letsch bij Vitesse

ARNHEM - Thomas Letsch puzzelt bij Vitesse. De coach van de Arnhemse club zit op weg naar het duel met ADO Den Haag in elke linie met twijfelgevallen. Vooralsnog lonkt de eerste basisplaats voor talent Daan Huisman. Achterin keert de Deen Jacob Rasmussen terug. Voorin is Oussama Darfalou een vraagteken.

Huisman is bij Vitesse met Idrissa Touré kandidaat voor de vervanging van Matus Bero, die geblesseerd is teruggekeerd van de interlandperiode. Het talent uit eigen stal en de huurling van Juventus zijn in beeld, omdat Sondre Tronstad nog niet helemaal fit is. De Noor is de beoogde controleur van de Arnhemse eredivisionist, maar hij heeft door een enkelblessure nog geen minuut in de competitie gespeeld.

Huisman en Touré zijn twee totaal verschillende types. De Huissenaar is een aanvallend ingestelde middenvelder. Touré is gehaald vanwege zijn defensieve kwaliteiten.

Rasmussen

Achterin start bij de Arnhemse club Rasmussen. Hij speelt in plaats van Danilho Doekhi, die door een positieve test bij Jong Oranje twee weken niet heeft getraind. Letsch hoopt dat de international zondagmiddag (aanvang 14.30 uur) tegen ADO beschikbaar is. Daarvoor moet de verdediger een negatieve coronatest overleggen.

,,Doekhi heeft geen klachten, dus daarover ben ik positief”, stelt Letsch. ,,Maar in alles is het afwachten. Dat geldt over de gehele linie. De uitslagen van de testen zijn allesbepalend. Dan weten we wie er allemaal beschikbaar zijn. We hebben nog enkele dagen de tijd. Ik kan nu niets zeggen over de basis.”

Darfalou

Dat geldt ook voor Darfalou. De Algerijn is een vraagteken voor de ontmoeting in Den Haag. Letsch spreekt van ‘lichte klachten’ bij de spits, met twee doelpunten samen met Oussama Tannane de topscorer van Vitesse. De Duitse coach heeft dan met Chelsea-huurling Armando Broja en Thomas Buitink alternatieven in huis. Op grond van deze competitie staat de Albanees hoger in de pikorde bij Vitesse.

,,De uitslag van de testen daargelaten hebben we een grote groep tot onze beschikking”, stelt Letsch. ,,Ook Filip Delaveris is weer beschikbaar. Wat dat betreft mogen we niet klagen, want dit zijn spannende tijden.”

Gedaanteverwisseling ADO

Dat geldt ook op sportief vlak. Vitesse stapt met negen punten uit vier duels als favoriet het duel in met ADO. De clubs troffen elkaar in de voorbereiding (2-2), maar coach Aleksandar Rankovic beschikt intussen over een totaal ander team. In Den Haag is de selectie met 24 (!) vertrokken spelers en zeventien nieuwelingen in de transferwindow compleet veranderd.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer; Rasmussen, Bazoer, Hajek; Dasa, Bruns, Tannane, Huisman, Wittek; Openda, Darfalou.