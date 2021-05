Eerste deal Vitesse: Rasmussen blijft nog een jaar op huurbasis bij eredivisieclub uit Arnhem

Verwachtingen overtroffen

Rasmussen is blij met de duidelijkheid. ,,Vitesse heeft in alles mijn verwachtingen overtroffen. De faciliteiten, de voetbalvisie, maar bovenal de mensen binnen en rondom de club. Alles is aanwezig om volop te concentreren op resultaten. Het behalen van Europees voetbal is een terechte beloning. Dat was mijn doel toen ik binnenkwam bij Vitesse. Ook heb ik toen gezegd dat ik de verdediging op sleeptouw wilde nemen. Samen met mijn teamgenoten zijn we trots op de behaalde clean sheets. Ik ga er alles aan doen om volgend jaar deze prestaties minimaal te evenaren.”



Technisch directeur Johannes Spors is verguld met de verlenging van Rasmussen. ,,Jacob is een uitstekende speler. Hij is sterk, meedogenloos in de duels en ook op coachend vlak volop aanwezig. Jacob brengt een winnersmentaliteit met zich mee die je maar zelden ziet. Ondanks verschillende andere clubs die op de loer lagen, voelt Jacob zich bij ons het beste thuis. Jacob is dit seizoen al uitgegroeid tot een bepalende speler in onze selectie. Daarom zijn we ontzettend blij dat hij in onze plannen geloofd en samen de ambities wil gaan waarmaken.”