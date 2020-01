Eigenaar Oyf spreekt volledige steun uit aan Vitesse

Oyf (55) laat Vitesse na het mislukte avontuur met trainer Leonid Sloetski niet vallen. De Russische zakenman wil wel de financiële verliezen omlaag brengen, verklaart algemeen directeur Pascal van Wijk. Vorig seizoen kwam de club uit op een tekort van 16,5 miljoen euro. Oyf dekte dat verlies af. ,,We willen in balans komen. Dat blijft een taak voor de club”, stelt Van Wijk.

Oyf heeft op financieel vlak in elk geval een garantie aan Vitesse afgegeven tot 2022. Er is ‘totaal geen sprake van een verkoopplan’ van de club, zegt Van Wijk.

,,Dat is op de spelersmarkt gevoelige informatie”, legt Van Wijk uit. ,,Wij hebben alle vertrouwen in deze groep. Maar we weten dat de komende zomer ook veel contracten aflopen (in totaal elf spelers, LL). Er zijn mogelijkheden. Maar we gaan niet in op bedragen.”