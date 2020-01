Einde huurperiode Dicko bij Vitesse dreigt: Hull City wil spits in winter verkopen

Dicko (27) heeft een aflopend contract bij Hull City. Bij de club uit het Championship in Engeland is zijn rol uitgespeeld. Daarom is de Frans-Malinees dit seizoen ook uitgeleend aan Vitesse.

Manager Grant McCann heeft afgelopen weekeinde tegenover de Hull Daily Mail aangegeven dat City ‘bereid is’ de huurperiode bij Vitesse te beëindigen als een winterse verkoop mogelijk is. McCann stelt dat er ‘veel interesse’ is voor Dicko. De spits heeft in de eredivisie in twaalf optredens vier keer gescoord. Hij trof ook doel in de KNVB-beker, tegen De Graafschap.

FIFA-regels

De verkoopopties van Hull City voor Dicko zijn deze winter daarentegen zeer beperkt. De Frans-Malinees kwam dit seizoen ook al tweemaal uit voor de Tigers. De FIFA-regels verbieden spelen voor een derde club in één seizoen, tenzij Dicko in een zomercompetitie terecht komt. Dat kan nog in de Amerikaanse profcompetitie MLS of de Chinese Super League.

Een derde mogelijkheid is een permanente transfer naar Vitesse. Hull City staat daarvoor open.