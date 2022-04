Einde seizoen dreigt voor Yann Gboho: liesoperatie voor huurling van Vitesse

ARNHEM - Vitesse zet de competitie voort zonder Yann Gboho. De Fransman heeft een liesblessure opgelopen. Hij wordt deze week geopereerd. Waarschijnlijk is zijn seizoen in Arnhemse dienst daarmee voorbij.

Gboho (21) wordt dit voetbaljaar door Vitesse gehuurd van Stade Rennais. Hij ondergaat de chirurgische ingreep in Frankrijk. Na de operatie volgt een revalidatie van meerdere weken. De kans dat de aanvallende middenvelder in het slot van de competitie nog inzetbaar is, wordt daardoor erg klein.

Gboho werd in juli door Vitesse binnengehaald. De Fransman moest creativiteit aan de Arnhemse selectie toevoegen. Hij werd gehaald als vervanger van Oussama Tannane, die een zomerse transfer zou maken.

Sportief probleem

Tannane zag zijn plannen in duigen vallen, werd in het najaar uit de selectie gezet en vertrok uiteindelijk in de winter naar Göztepe in Turkije. Gboho kreeg volop speeltijd, maar kon niet overtuigen. Daarmee ontstond uiteindelijk een sportief probleem voor coach Thomas Letsch, die geen vaste schaduwspits had.

Yann Gboho probeert Tijjani Reijnders van AZ af te stoppen.

Speeltijd

Gboho kwam in dit seizoen tot 30 optredens, verdeeld over de eredivisie, de KNVB-beker en de Conference League. Hij startte 23 keer in de basis en scoorde driemaal. Dat waren competitietreffers tegen RKC en FC Groningen en een goal tegen Dundalk in de kwalificatie voor de Conference League.

Gboho liep al enige tijd rond met de liesklachten. Hij maakte desondanks de laatste weken nog minuten tegen Heracles, RKC, AZ en AS Roma.

Terug naar Rennes

Vitesse heeft Gboho voor één seizoen gehuurd. De aanvallende middenvelder keert deze zomer in principe terug bij Stade Rennais, topclub in de Franse Ligue 1. In Bretagne heeft hij weinig kans op speeltijd.

Vitesse staat op de zesde plaats in de eredivisie. De Arnhemse club speelt zondagmiddag (14.30 uur) tegen Cambuur. De eredivisie telt nog zes speelrondes. Daarna volgen de play-offs. De Gelderse formatie wil via die route Europees voetbal binnenhalen.

Yann Gboho (links) in duel met Ayman Azhil van RKC.