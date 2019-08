Einde seizoen voor Vitesse-aanvaller Hilary Gong

Gong was vorige zomer de topaankoop van Vitesse. De Arnhemmers namen hem voor circa 2 miljoen euro over van de Slowaakse club AS Trencin.



Gong speelde nauwelijks tot dusver. Hij kampte vorig seizoen al snel met een kniekwetsuur en kwam tot slechts elf korte optredens, inclusief de KNVB-beker en de voorrondes van de Europa League.



In de openingswedstrijd van dit seizoen tegen Ajax (2-2) deed Gong 24 minuten mee bij Vitesse. Daarna is hij opnieuw geblesseerd geraakt. Bij de club hebben ze geen idee wanneer dat is gebeurd, zei trainer Leonid Sloetski vorige week. De Rus sprak toen al van een nachtmerrie voor Gong.