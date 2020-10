Eindelijk is de 12-1 van Vitesse uit de recordboeken: ‘We zijn destijds geflikt’

Elk jaar weer werden ze er aan herinnerd. Aan die vreselijke 12-1 tegen Ajax. Met vier goals van Johan Cruijff. ,,Eindelijk zijn we daar nu vanaf”, zegt Herman Veenendaal. ,,Maar goed ook. We zijn tot in den treure aan die nederlaag herinnerd.’’



VVV is na de 13-0 tegen Ajax van zaterdag het zwarte schaap van de Nederlandse voetbalfamilie. ,,En ik voorspel je dat ze daar in Venlo nooit meer vanaf komen’’, stelt Veenendaal, nu 73 jaar. ,,Het is een absurde uitslag.’’