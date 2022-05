Enzo Cornelisse mist wedstrijdritme bij Vitesse: ‘Ik wil volgend jaar spelen’

Cornelisse (19) staat op 620 minuten in de hoofdmacht van Vitesse. Dat zijn tien optredens in de competitie en een bekerduel. In Europa heeft hij geen seconde gespeeld. Hij is nu blij met de basisplaats tegen Go Ahead Eagles, met ook nog een 2-1 overwinning.

,,Dat is heerlijk”, stelt Cornelisse. ,,Ik voetbal dit seizoen niet vaak. En dan ook nog met grote tussenpozen. Zodoende heb ik totaal geen wedstrijdritme. Dan is het eenmaal in het veld toch weer even wennen. Maar het ging uiteindelijk wel goed.”

Cornelisse is bij Vitesse de back-up van Riechedly Bazoer. Die is verzekerd van een basisplaats bij de Arnhemse club. In de winter wilde Cornelisse daarom al verhuurd worden. Maar omdat Bazoer in beeld was bij PSV en Feyenoord, hield Vitesse de boot af. Het talent mocht niet weg.

Cornelisse speelt weinig en baalt zo best over zijn tweede seizoen in de selectie van Vitesse. ,,Ik had meer minuten verwacht én gehoopt”, legt hij uit. ,,Het seizoen is nog niet voorbij. Ik hoop dus nog de nodige speeltijd te krijgen. Maar volgend jaar wil ik meer. Ontwikkeling komt alleen als je wekelijks in de basis staat. Ik leer nu vooral geduld te hebben en om te gaan met teleurstelling. Gezien mijn doelen kan de toekomst zo dus wel eens buiten Vitesse liggen.”

Volledig scherm Enzo Cornelisse viert met Lois Openda de 1-2 in Deventer. © Pro Shots / Paul Meima