Ergernis bij coach Thomas Letsch na nieuw drama Vitesse: ‘Slecht verdedigd en slap in aanval’

ALKMAAR - Thomas Letsch zat zaterdag vol ergernis over Vitesse. De Arnhemse club ging bij AZ met 3-1 onderuit. ,,Door eigen falen”, stelde de Duitser misnoegd vast. ,,We verdedigden op cruciale momenten slecht en waren slap bij de kansen die we kregen.”

,,Ik ben boos. Dit was een wedstrijd die we niet hoefden te verliezen. Nee, een wedstrijd die we niet mochten verliezen. Maar dat gebeurt toch. Voetbalwedstrijden worden beslist op details. Op sleutelmomenten. En op die momenten gaven wij niet thuis. Dat ergert mij enorm”, zei Letsch na afloop.

Letsch wees op de statistieken. Vitesse was de bovenliggende partij, met vijftien doelpogingen. ,,Als AZ ons van het veld had geblazen, dan had ik dit geaccepteerd. Maar dat is niet het geval. Het gaat er in voetbal om het doel te verdedigen en doelpunten te maken. Het is niet genoeg controle te hebben. Je moet een tegenstander pijn doen.”

Volledig scherm Thomas Letsch vuurt Vitesse aan in Alkmaar. © Pro Shots / Paul Meima

,,Ik mis de overtuiging bij het team. De overtuiging om op die cruciale momenten alles te geven. Ik mis scherpte. Ik ben niet boos op de spelers, dat ze inzet ontberen. Ik wijs ook niet op een individu. Maar het gaat wel om die sleutelmomenten. We geven de goals te makkelijk weg. En voorin moet je zaken afdwingen.”

Letsch wees op het gebrek aan scorend vermogen bij Vitesse. ,,We moeten hier dodelijk zijn voor het doel”, verzuchtte hij. ,,We laten zelf de kansen liggen. En dat is niet voor de eerste keer. Omdat wij geweldige kansen missen, zijn we ook in de Conference League uitgeschakeld. We hadden in de thuiswedstrijd tegen AS Roma moeten scoren. In Rome lieten we een kans liggen. Nu weer. Wij moeten de voorsprong pakken (doelt op kans Wittek, red.). Maar AZ komt op voorsprong.”

Vitesse is door een zwakke reeks in 2022 volledig afgehaakt in de top van de eredivisie. ,,We moeten de play-offs halen. Daar draait nu alles om. Nu we weer hebben verloren, staat er druk op de volgende wedstrijd, tegen Cambuur.”

Volledig scherm ALKMAAR, 02-04-2022, AFAS Stadion, football, Dutch Eredivisie, season 2021 / 2022, Vitesse player Matus Bero dejected after the match AZ - Vitesse 3-1 © Pro Shots / Paul Meima