Ergernis bij Vitesse over dienstplicht Dominik Oroz: mandekker zit al weken vast in Oostenrijk

ARNHEM - Bij Vitesse heerst ergernis over de absentie van Dominik Oroz. De verdediger is vanwege de Oostenrijkse dienstplichtregels nu al weken niet beschikbaar. De Arnhemse club hoopt de mandekker komende week los te weken uit het Alpenland.

Oroz (21) is bij de formaliteiten rond de Oostenrijkse dienstplicht in gebreke gebleven. Voor dat verzuim krijgt hij nu de rekening gepresenteerd. De verdediger verblijft al sinds de interlandbreak van eind maart in de Alpen.

Vitesse treft in de kwestie geen blaam, stelt trainer Thomas Letsch. ,,Maar al met al is de gehele situatie zeer onbevredigend”, reageert de Duitser. ,,We hebben te maken met dienstplichtregels in Oostenrijk. Het is duidelijk dat de gang van zaken daar niet optimaal is verlopen. Hopelijk sluit Dominik volgende week weer aan.”

De kwestie speelt al sinds de jaarwisseling, zo blijkt. Maar de Bundeswehr in Oostenrijk houdt de regels aan. ,,We zijn met overheid in gesprek”, legt Letsch uit. ,,Ik dacht dat alles was geregeld. Maar dat is niet gebeurd.”

Vitesse en Oroz proberen zo snel mogelijk een vrijgave te krijgen. De verdediger zal dan de dienstplicht later alsnog inhalen. ,,Ik baal hier wel van”, zegt Letsch. ,,We zitten al dun in de spelers en zijn hierdoor gewoon al langere tijd een speler kwijt.”

Volledig scherm Het finest hour van Dominik Oroz bij Vitesse. De verdediger viert de zege op NEC, na zijn twee goals in de derby van Gelderland. © Pro Shots / Paul Meima

Rits afwezigen bij Vitesse Vitesse mist tegen Willem II een zwik spelers. Voor het duel van zondagmiddag (aftrap 12.15 uur) is Thomas Buitink geschorst. Daarbij zijn Maximilian Wittek (schouder), doelman Jeroen Houwen (jukbeenbreuk), Yann Gboho (lies), Nikolai Baden Frederiksen (enkel) en Enrico Hernandez (griep) door blessures niet inzetbaar.