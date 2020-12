Ergernis Letsch over rood Vitesse

ARNHEM - De eredivisie telt een vloedgolf aan rode kaarten. AZ is daar de koploper, Vitesse volgt als subtopper. In het Arnhemse kamp baalt coach Thomas Letsch. Er is alweer een schorsing binnen.

Letsch wil met Vitesse aanvallen. Maar de coach is dit seizoen door een ondertalsituatie al drie keer in de rol van verdedigen gedrongen.

Na een derde van de competitie staat de teller in Arnhem op drie rode kaarten. Bij AZ is vijf keer een speler weggestuurd. In totaal zijn er door het scheidsrechterskorps nu al 37 rode kaarten uitgedeeld.

Buiten schorsingen is er met rode kaarten bijkomende schade. Vitesse is tegen ADO Den Haag (2-0 zege) en FC Emmen (3-1) nog ongeschonden uit de strijd gekomen, maar tegen PEC Zwolle (2-1 verlies) niet meer.

,,Drie keer rood is simpelweg te veel”, stelt Letsch. ,,We komen door de rode kaarten telkens ernstig in de problemen.”

- Betwist u een rode kaart?

,,In de eredivisie worden veel rode kaarten gegeven. Dat stel ik vast. Ik vond de rode kaart voor Riechedly Bazoer tegen FC Emmen daarbij zwaar bestraft. Die duels zie ik zoveel meer in de eredivisie. De videoscheidsrechter greep in, nadat er een gele kaart was gegeven. Die manier van werken is wel voer voor discussie. Mijns inziens was er geen sprake van een zware overtreding.”

Volledig scherm Scheidsrechter Jeroen Manschot (rechts) geeft in het duel van Vitesse met FC Emmen na ingrijpen van de VAR een rode kaart aan Riechedly Bazoer (links). © ANP

- Idrissa Touré kreeg tegen PEC rood na interventie van de VAR. Hij is nu twee duels geschorst.

,,Ik bestrijd de rode kaart niet. De videoscheidsrechter is ook erg belangrijk voor sportiviteit in het voetbal. Maar het komt wel vaak voor dat de VAR ingrijpt. Niet alleen bij ons. Ook bij andere clubs. Nu, bij Touré, staat de arbiter bovenop de situatie. Hij geeft geel. En dan grijpt de VAR in. Dan is de teneur van: ‘Kijk dit nog even na’. Vervolgens komt er rood. Dat begrijp ik niet.”

-Wordt er in Nederland te snel rood wordt gegeven?

,,Ik kan dat niet zeggen. Ik heb de beelden van Touré bekeken. Hij komt te laat en glijdt uit. Het is geen opzet, maar vooral onhandig. Dan zeg ik: ‘Dat is geel’. Maar de arbitrage beslist anders. Wij moeten daar als clubs goed mee omgaan.”

Volledig scherm Oussama Tannane krijgt tegn ADO Den Haag na een emotionele uitbarsting rood van arbiter Richard Martens. © BSR Agency