Europese sfeer geldt in finale play-offs als inspiratiebron voor Vitesse: ‘Daar hebben we dit jaar ons topniveau gehaald’

In Alkmaar staat voor Vitesse zondag wedstrijd 55 van dit seizoen op het programma. De clash met AZ. Het is letterlijk de finale in een jaargang vol ‘Engelse weken’. Maar eerst telt pot 54, thuis in GelreDome, morgenavond 20.00 uur. In Arnhem moet Vitesse in de play-offs een goede uitgangspositie verwerven voor de return. Het allesbeslissende gevecht in een ellenlang seizoen.