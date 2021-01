Even aanzetten genoeg: Vitesse wint eenvoudig bij degradatiekandidaat FC Emmen

Vitesse voldeed zaterdagmiddag in Drenthe aan de minimale eis. Met FC Emmen trof de Arnhemse club een dolende opponent. De voornaamste degradatiekandidaat in de eredivisie, voetballend zonder zelfvertrouwen en kwaliteit. Zodoende werd de gemakzucht van de Gelderse equipe uiteindelijk ook niet bestraft. De formatie van coach Thomas Letsch was in fases ronduit nonchalant.

Nieuw aanvalsduo

Vanwege de volle speelkalender koos Letsch een nieuwe aanvalsduo in Emmen. De Duitser startte met Thomas Buitink en Armando Broja. Loïs Openda en Oussama Darfalou begonnen op de bank.

Letsch kreeg met de keuze voor de nieuwe tandem meteen al gelijk. Vitesse startte geweldig aan De Oude Meerdijk. Broja miste in de eerste minuut nog. Maar Buitink opende in de tweede minuut de score. De spits was alert bij een slappe terugspeelbal van Ricardo van Rhijn: 0-1.

Vitesse stond binnen tien minuten ook al op 0-2. Emmen had in de openingsfase geen antwoord op de vlotte combinaties van de Arnhemse equipe. Oussama Tannane was daarbij het eindstation van een uitstekende aanval over meerdere schijven. De Marokkaanse international schoot de bal van dichtbij in de kruising.

Gas terug

Vitesse zette nog even aan. Daarbij was Matus Bero dichtbij een treffer. Maar halverwege de eerste helft nam de Arnhemse formatie al gas terug. Vooral Riechedly Bazoer en Tannane werden laconiek.

FC Emmen kreeg daardoor vier geweldige kansen. Maar ook daar werd duidelijk waarom de club uit Drenthe richting de eerste divisie koerst. In de afwerking faalde de formatie van coach Dick Lukkien, ook door uitstekend keeperswerk van Remko Pasveer. De Tukker keerde vrije inzetten van Michael de Leeuw en Marko Kolar. Sergio Pena raakte de lat.

Preek Letsch

Letsch spoorde Vitesse in de rust aan. Die preek sorteerde meteen effect. Broja maakte na 49 minuten de 0-3.

Een zeldzame ketser van Pasveer zorgde na 58 minuten vervolgens voor de 1-3. De Leeuw kreeg de bal na een carambole via de de Vitesse-keeper op zijn hoofd. Maar de Arnhemse club had het laatste woord. In de blessuretijd scoorde invaller Patrick Vroegh nog, met zijn chocoladebeen: 1-4.

38 punten en drie gele kaarten

Vitesse kwam door de eenvoudige zege alweer op 38 punten. Een schadepost was er daarbij nog wel. Arbiter Kamphuis trok liefst drie keer geel voor de Arnhemse club. Bazoer, Thomas Bruns en Maximilian Wittek gingen op de bon.

FC Emmen - Vitesse 1-4 (0-2)

2. 0-1 Buitink, 9. 0-2 Tannane, 49. 0-3 Broja, 58. 1-3 De Leeuw, 90+3. 1-4 Vroegh. Gele kaart: Veendorp, Bakker, Vlak (FC Emmen), Bazoer, Bruns, Wittek (Vitesse). FC Emmen: Telgenkamp; Van Rhijn, Veendorp, Bakker, Cavlan; Kolar (28. Ben Moussa), Tibbling, Pena (81. Jansen), Bernadou (70. Vlak), Avdidjaj (81. Granecný); De Leeuw. Vitesse: Pasveer; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Tannane (88. Touré), Bruns (67. Vroegh), Wittek (77. Manhoef); Broja (77. Darfalou), Buitink (68. Huisman).

Lees het verloop van de wedstrijd terug in ons liveblog:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.