Ex-sponsor Swoop zet Vitesse voor tonnen in de kou

Video Jong Vitesse blijft ‘zonder VAR’ steken op 0-0 bij Katwijk

18 november KATWIJK - Jong Vitesse is er zaterdagmiddag niet in geslaagd Katwijk in eigen huis te verrassen. De ploeg van trainer Joseph Oosting hield de in de tweede divisie hoog geklasseerde thuisploeg wel op 0-0.