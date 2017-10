Experts: Vitesse moet druk zetten in topper tegen PSV

Vitesse reikt in de eredivisie tot slechts twee thuisoverwinningen in 32 wedstrijden tegen PSV. De laatste zege dateert van 1997 (1-0 door Arco Jochemsen). De andere triomf is in 1993 (ook 1-0, goal van Edward Sturing). In stadion GelreDome, geopend in 1998, heeft Vitesse nog nooit van PSV gewonnen.