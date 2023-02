Extra beveiliging rond kort geding Vitesse over gebruik GelreDome, topman blijft weg

Michael van de Kuit, topman van GelreDome-eigenaar Nedstede, is niet zelf bij het kort geding over het gebruik van het stadion, dat vrijdagochtend is begonnen in het Paleis van Justitie in Arnhem. Directeuren Pascal van Wijk van Vitesse en Hèrald van de Bunt van de Exploitatiemaatschappij GelreDome zijn lijfelijk aanwezig. Van de Kuit is telefonisch bereikbaar.

In en om het Paleis van Justitie is extra beveiliging, met het oog op de komst van eventuele supporters. Zowel agenten in uniform als in burger houden een oogje in het zeil. De belangstelling onder de Vitesse-aanhang is echter gering. Slechts een tweetal is komen opdagen. Een van hen met een spandoek, gericht tegen stadioneigenaar Van de Kuit.