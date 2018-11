Fabriek dropt partij 'geneeskrachtige’ mosterd bij Linssen en Vitesse

Vitesse klimt op ranglijst door zege op FC Utrecht

10 november ARNHEM - Vitesse heeft zaterdagavond goede zaken gedaan in de eredivisie. De Arnhemse club versloeg in GelreDome FC Utrecht: 2-1. Voor de club uit de Domstad was het de eerste nederlaag na zeven overwinningen op een rij. Door de zege is Vitesse naar de vijfde plek op de ranglijst geklommen.