Fans verontwaardigd: Vitesse had minuut stilte moeten houden voor Jurrie Koolhof

Clark en Ali na basisplek bij Vitesse: Goed gespeeld, maar als verliezer van het veld

2 februari ARNHEM - Mukhtar Ali gaat de boeken in als maker van de duizendste thuisgoal van Vitesse in de eredivisie. Max Clark kan terugkijken op een fijn optreden als controleur. Het is na de 2-2 tegen Heerenveen slechts een pleister op de wond voor de Britten.