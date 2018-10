Feest bij Vitesse: zwarte cijfers na jaren van zwaar verlies

De winst van Vitesse is boven verwachting. De club uit Arnhem ging er oorspronkelijk van uit over het afgelopen jaar ‘break-even’ te draaien. Ook de nullijn zou al een financieel succesnummer zijn. Maar de verhoogde opbrengst uit tv-gelden, een seizoen Europa League en vooral de inkomsten uit transfers - de traditionele melkkoe in het profvoetbal - stuwen de winst over het vorige seizoen de hoogte in.

'Bijzonder blij'

Vitesse noteerde in de voetbaljaargang 2017-2018 een transferrecord van 15,5 miljoen euro. De recordcijfers komen uit de verkoop van Yuning Zhang, Milot Rashica, Marvelous Nakamba, Eloy Room en Valeri Qazaishvili. Door de prestaties in de competitie namen de televisiegelden met 1,5 miljoen euro toe. De Europa Cup leverde ook ettelijke miljoenen op.

,,Daar tegenover staan enorme kosten”, stelt algemeen directeur Joost de Wit van Vitesse. ,,We hebben voor Europa onze selectie versterkt. Dat is een financiële impuls. Daarbij is de commercie sterk uitgebreid. We zijn bijzonder blij met deze cijfers.”

Sterker worden

Dat is logisch. Vitesse komt terug van jaren met zware verliezen. In het boekjaar 2016-2017 bedroeg het tekort nog 10,2 miljoen euro. Het verschil met vorig jaar is dan 19 miljoen euro (!). Voor de goede orde: in 2012-2013 was het verlies nog 24,5 miljoen euro.

De gaten werden de voorbije jaren steevast gedicht door de eigenaar, Alexander Tsjigirinski. Vanaf 2010 stopte de Moskoviet 136 miljoen euro in Vitesse. De club is sinds deze zomer in handen van de industrieel Valeri Oyf.

Volledig scherm Valeri Oyf (links) in gesprek met Kees Bakker op de tribune van de ArenA tijdens Ajax-Vitesse vorig seizoen. Vitesse is sinds deze zomer in handen van de industrieel Oyf. © ProShots ,,Vorig seizoen heeft de eigenaar niet meer hoeven bijspringen”, verklaart De Wit. ,,En voor het komende boekjaar (2018-2019, red.) hoeft onze nieuwe eigenaar dat ook niet. De winst wordt teruggestopt in de club, dat is een teken van vertrouwen. Bij Vitesse is jaren fors bezuinigd. Dat was noodzakelijk voor een gezonde bedrijfsvoering. Nu ligt er een basis. De club moet sterker worden en de aansluiting met de Nederlandse top houden. Daarbij willen we jaarlijks Europees voetbal spelen.”