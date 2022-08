Flamingo in de wolken met goal voor Vitesse

ARNHEM - De eerste basisplaats en meteen een goal. Ryan Flamingo genoot in het shirt van Vitesse tegen RKC. De huurling van Sassuolo zorgde voor een verdiend punt in GelreDome (2-2). ,,Wij zijn geen degradatiekandidaat”, sprak de geluksvogel gedecideerd.

Flamingo (19) was in de wolken na de krachttoer van Vitesse, dat een 2-0 achterstand weg poetste met passie en opportunisme. ,,In standaardsituaties ligt mijn kracht”, stelde de huurling. ,,Dat ik dan ook meteen scoor, is natuurlijk hartstikke mooi.”

Flamingo werd door coach Thomas Letsch als breker op het middenveld gezet. Dat was even wennen, vertelde de Noord-Hollander.



,,Bij Sassuolo spelen ze het systeem met vijf verdedigers ook, maar dan is de invulling anders. Daarbij had ik nog niet eerder als defensieve middenvelder gespeeld. Dat was even zoeken, dat was voor rust merkbaar. In de tweede helft ging het veel beter.”

‘Hechte en goede groep’

De 2-2 zorgde wel voor gemengde gevoelens. ,,We zijn knap teruggekomen, maar hadden ook nog kunnen winnen. Die emoties zijn er nu ook.”



Vitesse behaalde het eerste punt in de competitie. De zorgen werden niet weggespoeld in GelreDome. ,,Maar wij hebben een hechte en goede groep”, zei Flamingo. ,,Te goed om in degradatiezorgen terecht te komen.”

