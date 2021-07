Flets Vitesse ook in tweede oefenduel onderuit: Lokomotiva Zagreb stoomt over Arnhemse equipe heen

OUDENBOSCH - Vitesse maakt in de voorbereiding nog een fletse indruk. De formatie van coach Thomas Letsch verloor vrijdag ook de tweede wedstrijd van de oefencampagne. Lokomotiva Zagreb stoomde over de Arnhemse formatie heen: 1-3. De eredivisionist creëerde nauwelijks kansen.

Voor Vitesse vormde het duel met Lokomotiva Zagreb de afsluiting van het trainingskamp in Zeeland. In Burgh-Haamstede werd afgelopen week hard getraind. De Arnhemse equipe stapte zodoende met vermoeide benen de confrontatie in.

Door lichte blessures ontbraken Oussama Tannane, Riechedly Bazoer en Thomas Buitink ook. Danilho Doekhi had nog een trainingsachterstand. Hij sloot donderdag pas bij de groep aan. Eli Dasa was nog niet beschikbaar.

Derde oefenduel in een week

Bij Lokomotiva speelde vermoeidheid ook een rol. De Kroaten werkten al hun derde oefenwedstrijd in een week af. Maar de formatie van coach Silvijo Cabraja gaf weinig weg, combineerde makkelijk over de flanken en was sterk in de omschakeling. Dat leverde bij rust ook een 2-1 voorsprong op.

Vitesse nam in het Brabantse Oudenbosch nog wel de leiding. Julian von Moos was het eindstation bij een vrije trap, na 34 minuten. De Zwitser, in de zomer op huurbasis overgenomen van FC Basel, tikte van dichtbij binnen.

Volledig scherm Julian von Moos viert de 1-0. © Pro Shots / Niels Boersema

Strafschop

Een minuut later was er alweer evenwicht in Brabant. Million Manhoef ging bij een uitbraak van Lokomotiva in de fout. Doelman Jeroen Houwen tikte vervolgens Roko Simic aan. De Kroaat schoot de strafschop gedecideerd binnen: 1-1.

Bij Vitesse stond Hilary Gong in de spits. De Nigeriaan onderscheidde zich tweemaal, onder andere met zijn snelheid. Hij was zo de gevaarlijkste aanvaller, maar hij verprutste na 37 minuten ook een kans. De aanvaller schoot bij een uitbraak wild over, terwijl Matus Bero helemaal vrij stond.

Rechterflank

Bij Vitesse was de rechterflank voor rust kwetsbaar. Na 44 minuten resulteerde dat ook in de Kroatische voorsprong. Ivan Milicevic ging fraai buitenom, waarna Enis Cokaj van dichtbij binnentikte: 1-2

Letsch wisselde in de rust bijna een compleet team. Alleen Houwen en Matus Bero bleven staan. De Slowaak maakte later weer plaats voor De Regt (zie zo terugkeerde in het veld). In de rommelige tweede helft was er vooral irritatie. Het voetbal werd er niet beter op. Na 73 minuten maakte Raul Florucz ook de 1-3. Hij profiteerde van een misser van Maximilian Wittek.

Vitesse-Lokomotiva Zagreb 1-3 (1-2)

34. Von Moos 1-0, 35. Simic 1-1, 44. Cokaj 1-2, 73. Florucz 1-3

Opstelling Vitesse, eerste helft: Houwen, De Regt, Oroz, Rasmussen, Manhoef; Van Ee, Bero, Domgjoni; Von Moos, Gong, Openda.

Opstelling Vitesse, tweede helft: Houwen; Van Zwam, Hajek, Cornelisse, Wittek; Tronstad, Bero (De Regt), Huisman, Vroegh; Hernandez, Darfalou.

Volledig scherm Gyan de Regt, talent van Vitesse, in actie tegen de Kroaten © Pro Shots / Niels Boersema