Foor terug in basis bij Vitesse

Vitesse heeft met Linssen na De Jong de gevaarlijk­ste kopper in de eredivisie

9:42 ARNHEM - Bryan Linssen is dit kalenderjaar na PSV’er Luuk de Jong de gevaarlijkste kopper van de eredivisie. De aanvaller van Vitesse komt na de spits van de Eindhovense club tot de meeste doelpogingen met het hoofd. Hij is, tot nu toe, in 2018 ook vierde met het aantal kopgoals in de competitie.