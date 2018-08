Foor: ‘We hadden drie punten verdiend’

,,We hadden drie punten verdiend”, sprak de middenvelder. ,,Als je kijkt naar het spel, de hoeveelheid balbezit, het aantal kansen. Het wordt alleen lastig als je niet scoort. Gelukkig ging die kopbal van Tim er nog in, daar zijn we wel blij mee.”

Vitesse werd donderdag uitgeschakeld in de Europa League. FC Basel was in Zwitserland met 1-0 te sterk. ,,Natuurlijk was er wat vermoeidheid”, zei Foor. ,,Maar we hebben alles gegeven, we bleven voetballen. Ook na de 1-1 gingen we nog vol voor de winst. Helaas bleef het 1-1.”