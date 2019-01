Fortuna Sittard zoekt sneeuwruimers voor wedstrijd tegen Vitesse

De eredivisieclub uit Sittard loopt met de oproep vooruit op de aangekondigde sneeuwval in het weekend. ‘Er wordt deze week nog meer kou en sneeuw verwacht. Ben jij aanstaande zondag om 09.00 uur beschikbaar om het veld samen sneeuwvrij te maken, zodat we later die dag tegen Vitesse kunnen aantreden?’, vraagt de promovendus.

Vele handen maken licht werk, stelt de Zuid-Limburgse club, die vorig seizoen nog uitkwam in de eerste divisie. ‘Dus vraag je vrienden ook mee. Naast veel plezier levert het je leuke gespreksstof op, want wie kan er nu zeggen dat hij op het veld van het Fortuna Sittard Stadion heeft gestaan?’

Vierde

Fortuna speelde sinds de hervatting van de competitie uit bij De Graafschap (5-1-nederlaag) en verloor woensdag met 4-1 van Feyenoord in de kwartfinale van de KNVB-beker. De Limburgers staan elfde in de eredivisie.

Vitesse won de laatste competitiewedstrijd in eigen huis met 3-2 van Excelsior. De Arnhemmers beginnen als de nummer vier van de eredivisie aan de uitwedstrijd in Sittard. Ook Vitesse strandde in het bekertoernooi. AZ was in Alkmaar met 2-0 te sterk.