Fraser onder de indruk van energiek Zulte Waregem

WAREGEM - Vitesse-trainer Henk Fraser vindt dat zijn ploeg donderdagavond in het Europa League-duel bij Zulte Waregem vol overgave voor zijn laatste kansen voor overwintering moet vechten. ,,We komen niet alleen maar om te leren.’’

De opdracht voor Vitesse is op voorhand helder. De Arnhemse eredivisionist staat na twee groepsduels samen met Zulte puntloos onderaan in poule K en dus moet er gewonnen worden. ,,Je moet altijd de ambitie hebben om het maximale eruit te halen’’, zei Fraser woensdagavond tijdens de persconferentie. ,,Het maximale is in ons geval overwinteren. Of dat realistisch is, is een tweede.’’

Verantwoordelijk

Fraser voelt zich met Vitesse ook verantwoordelijk voor het lot van het Nederlandse voetbal. Om een grote val op de UEFA-coëfficiëntenlijst te voorkomen, zijn alle punten van de Arnhemse club meer dan welkom. ,,Als Nederland moeten we beseffen waar we staan. Ik ga ervan uit dat we er met keihard werken weer bovenop komen. Daarom zijn Europese wedstrijden ook altijd interessant, wij kunnen leren van omringende landen.’’

Vergelijkbaar kaliber

Met Zulte Waregem treft Vitesse een tegenstander van een vergelijkbaar kaliber, vindt Fraser. Hij zag de Belgische club afgelopen weekeinde aan het werk tegen Royal Antwerp (3-0 nederlaag). ,,Ondanks de uitslag was ik gecharmeerd van de energie die ze uitstralen. In Nederland is het soms te berekenend, wordt er met minder opportunisme gespeeld. Wij denken dat we voetballend heel goed zijn, maar daarvoor moeten we wel dezelfde energie in een wedstrijd steken.’’

Fraser is niet van plan om tegen Zulte-Waregem afwachtend te beginnen: ,,We zullen aan elkaar gewaagd zijn, maar de beginfase zal heel belangrijk zijn. Ik verwacht twee ploegen die voor hun laatste kansje gaan.’’

