Fraser predikt geduld tegen ‘luizenploeg’ PSV

Het is een luizenploeg. In de goede zin van het woord. Rustig achteroverleunend, afwachtend en loerend op de counter. Stoïcijns, stiekem en dodelijk in de omschakeling. PSV geldt niet als de attractie van de eredivisie, maar de Brabantse efficiëntie is indrukwekkend. Vitesse is voor de topper dus gewaarschuwd, stelt Henk Fraser.

Risico's

En daarom ook kiest de coach van de Arnhemse club in GelreDome niet vol voor de aanval. Druk zetten brengt grote risico’s met zich mee. ,,Dat biedt PSV juist kansen’’, zegt Fraser. ,,PSV kan heel goed uit de reactie spelen. Dat is een compliment, hè. Je denkt goed te staan en de zaken goed voor elkaar te hebben en dan slaat PSV juist toe. Uit het niets. We moeten echt gewapend zijn tegen die omschakeling. Als we grote ruimtes weggeven, worden we geheid geslacht.’’

Individuele kwaliteit

Fraser wijst op de individuele kwaliteit in het Brabantse gezelschap. Met het scorende vermogen van Lozano, Locadia en Pereiro. ,,Luuk de Jong is ook weer helemaal terug’’, verzucht de coach van Vitesse. ,,Dat is mooi voor hem, maar het is bar slechte timing. En dan staat er met Marco van Ginkel een topper op het middenveld. Hij is een voorbeeld bij ons voor Brunsie en Naffie (Thomas Bruns en Navarone Foor, LL). Van Ginkel is een winnaar. Een uitstekende voetballer, maar hij maakt ook op de goede momenten in het belang van het team de super-professionele overtredingen.”

Resultaat voor alles

Vitesse herbergt ook kwaliteit. Fraser stelt de topwedstrijden tegen Lazio Roma in de Europa League en Ajax en Heerenveen in de competitie als maatstaf. Het zijn de duels, waarin juist ook de Arnhemse equipe vanuit de omschakeling heeft toegeslagen.

,,Ik voel geen morele verplichting aan te vallen, omdat Vitesse thuis speelt’’, legt de coach uit. ,,Mijn belangrijkste trainers, Wim van Hanegem en Leo Beenhakker, hebben altijd gezegd: ‘Henk, je moet lak hebben aan de wereld. Uiteindelijk gaat het om het resultaat.’ Natuurlijk is het publiek vermaken belangrijk. Maar het resultaat gaat echt voor alles.’’

Geduld