Fraser: We móeten nu een resultaat boeken

Fraser zag deze week hoe de dreun van Roda werd verwerkt. Met eerst teleurstelling en somberheid. Gaandeweg de week werden de trainingen weer scherp. ,,Voor Roda werd er ook uitstekend getraind”, stelt Fraser. ,,Maar nu moet er ook een passend antwoord volgen. In die positie zitten we nu. We hebben zelf de druk opgevoerd. We hebben onszelf in deze lastige positie gemanoeuvreerd. Er moet bij NAC gewoon een resultaat worden geboekt.”



Dat is ook voor Fraser zelf van belang. De coach staat onder druk. ,,Is er druk? Ja. Is er plezier? Bij een zege wel, ja. Ben ik bang? Nee. Er zijn wel ergere zaken in het leven. Ik loop nergens voor weg. Ik ben hier om een klus te klaren. De club bepaalt of dat ook gebeurt. Ik houd daarbij vast aan mijn werkwijze. Ik wijzig die niet na succes tegen Ajax en ook niet na de sof tegen Roda.”