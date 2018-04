Fraser: We voetballen momenteel vooral tegen onszelf

,,Als de resultaten tegenvallen, ligt de trainer onder vuur”, stelde hij zaterdag na het verlies in Breda. ,,Ik kan de supporters van Vitesse niets kwalijk nemen. De KNVB-beker is geweest, in het hier en nu presteren we niet goed. Dus dan is er kritiek.”

Fraser loopt niet weg voor zijn verantwoordelijkheid. Hij gaat met Vitesse het gevecht aan. ,,De leiding beslist over mijn positie. Ik moet mijn werk op het veld doen.”

Vitesse moet daar strijden voor een plek in de play-offs. ,,De vorige wedstrijd was dramatisch”, stelde de trainer. ,,Maar er zijn andere manieren om te verliezen. We wilden revanche. Dat is dan niet gelukt. Maar er was wel energie. Zeker na rust heb ik die teruggezien.”

Twijfel

,,De resultaten vallen al een tijdje tegen en dat gaat in het hoofd zitten. Ik heb gemerkt dat bij de groep twijfel heerst. En dat is funest voor het voetbal.”

,,Hier, met dat schitterende publiek, weet je dat je aan de bak moet. Voor rust hadden we problemen met Mounir El Allouchi en Angelino. Daarom hebben we in de tweede helft een iets ander systeem gespeeld. We kregen zo ook grip. En er waren zeker ook mogelijkheden. Niet uit voetbal maar uit spelhervattingen en opportunisme. Maar dit was zo’n wedstrijd waar de bal er bij ons via een lichaam ingaat. En wij schieten de bal op de paal.”