Fraser zegt sorry voor optreden Vitesse: 'Het was echt heel erg slecht'

,,Roda behaalt een terechte zege. En die had ook hoger kunnen uitvallen. Ik wil me nergens achter verstoppen. Mijn wissel (Fraser haalde Kashia er uit en bracht Buitink en meteen scoorde Roda de tweede goal, red.) was ook dramatisch. Het was collectief falen. Ik wil de verontschuldigingen overbrengen naar onze supporters. We hebben niets laten zien.”



Fraser voerde na de sof tegen Roda geen strafmaatregelen in. ,,Ik ben geen beul. We pakken het gewone ritme op. Het is zaak in de komende vijf duels de play-offs te halen. Dan moet alles anders. Dat is wel duidelijk.”