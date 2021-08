Frederiksen bezorgt Vitesse zege op PEC, Bazoer valt geblesseerd uit

In de tweede helft was het spel van zowel PEC Zwolle als Vitesse niet veel beter. Hoogtepunt was de ingreep van Milion Manhoef. Toen Pelle Clement voor doelman Schubert verscheen, voorkwam de rechtsback op het laatste moment met een goede ingreep een tegentreffer. Invaller Thomas Buitink van Vitesse kreeg in de tachtigste minuut nog de kans om de wedstrijd op slot te gooien, maar hij schoot tegen teamgenoot Darfalou aan.



Na de zege op PEC staat over vier dagen alweer de volgende wedstrijd op het programma. Donderdag neemt Vitesse het in de play-offs van de Conference League op tegen Anderlecht. De eerste wedstrijd is in Brussel, 26 augustus is de return in GelreDome.