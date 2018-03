Afgang futloos en inspiratieloos Vitesse

Passie

Roda won zodoende meer duels, maar bezat ook veel meer passie dan het Arnhemse ensemble. Na 24 minuten resulteerde dat in de openingstreffer, al viel de goal vanuit het niets. Dani Schahin kopte van dichtbij raak op een voorzet van Jannes Vansteenkiste: 0-1.



Een ontevreden coach Henk Fraser greep in de rust in. Hij haalde de zwakke Thulani Serero naar de kant en bracht met Thomas Bruns meer energie. En na 56 minuten kwam Matavz voor Castaignos, die in de spits weinig had laten zien.



Maar Vitesse bleef ver onder de maat en incasseerde na 70 minuten de 0-2. Net nadat Fraser met talent Buitink een extra spits bracht voor een wanhoopsoffensief, stak Simon Gustafson het veld over. De Zweed lanceerde Donis Avdijaj, die van dichtbij doelman Jeroen Houwen passeerde.



Roda kwam ook nog op 0-3. Schahin mocht na 80 minuten ongehinderd doorlopen. Houwen was voor de derde keer kansloos. Vitesse stelde er helemaal niets tegenover.