Fysiektrainer Seegers was 'storende factor' bij Vitesse

Miazga en Matavz: Klaar voor de play-offs

7 mei ARNHEM - Veertien goals staan er achter zijn naam. Dat is, met een schorsing van vier wedstrijden en ritmeverlies, geen onaardige score. Maar de belangrijkste doelpunten moet Tim Matavz voor Vitesse nog maken. ,,We willen Europa in”, zegt hij. ,,We moeten nu op ons beste zijn.”