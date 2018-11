Gaat ‘de homo's van Vites’ te ver? Lastig, vinden deze supporters

Er is altijd wel een supporter in het uitvak die het zingt en in ieder stadion hebben Vitesse-supporters het wel een keer gehoord. Soms applaudisseren ze cynisch of zingen ze mee, als ze de dooddoener weer eens zat zijn: ‘Het zijn de homo's, yes yes, de homo's van Vites’.

Kwetsend? Bowi Jong en Daan Verhoeven, twee homoseksuele voetbalsupporters, vinden van wel. Naar aanleiding van uitspraken van Johan Derksen in Veronica Inside stuurden ze een open brief naar voetbalbond KNVB. Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66) stelde er Kamervragen over. Grapjes over homo's kunnen worstelende jongeren ervan weerhouden uit de kast te komen, zeggen ze. Op tv, maar ook in de stadion, schrijven ze in hun brief. ‘Er gaat geen stadionbezoek voorbij zonder dat onze geaardheid in negatieve zin voorbij komt. ‘Homo dit, Homo dat. Ja ja, de homo van Breda. Yes yes, de homo van Vitesse.’