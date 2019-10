Geduld Hajek wordt op de proef gesteld bij Vitesse

Hajek (27) is deze zomer door Vitesse weggeplukt bij Viktoria Pilsen. De Arnhemse club heeft naar verluidt een afkoopsom van 4 ton voor hem betaald.



Tot dusver moet de centrale verdediger in oefenwedstrijden zijn speelminuten pakken bij de eredivisionist, zoals het geheime oefenduel met Royal Antwerp FC (2-1 verlies). Hij heeft de slag achterin verloren van Armando Obispo.



Een huurling, van PSV in dit geval, krijgt zodoende in Arnhem de voorkeur boven een aankoop. Hoe opmerkelijk ook, Hajek maalt er niet om. ,,Ik kijk niet naar een ander, of naar contracten bij de club”, zegt hij.



,,Ik moet nu strijdbaar zijn, maar ook geduldig blijven. Ik ben het niet eens met de keuzes bij de club, maar ik ga niet mokken of muiten. Topsport is hard.”