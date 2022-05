Geruchtenstroom rond Thomas Letsch: coach Vitesse op lijst van vier clubs uit Bundesliga

Letsch (53) heeft een doorlopend contract bij Vitesse, tot juli 2023 bij Vitesse. Maar al sinds de winter zijn er geruchten over een vertrek uit Arnhem. De Duitser heeft dat de afgelopen maanden ook nooit uitgesloten. Louter, omdat de voetbalwereld onvoorspelbaar is, zo stelt hij steevast.

Letsch is nu in beeld bij Hertha BSC, Hoffenheim, VfL Wolfsburg en Schalke 04. Dat stellen het Zwitserse Blick en Bild in Duitsland. Hij geldt in alle gevallen niet als topkandidaat. Zo is bij Schalke bekend gemaakt dat een trainer met Bundesliga-ervaring de voorkeur heeft. Thomas Reis van Bochum wordt in dat verband nadrukkelijk genoemd.

Prestaties Vitesse

Dat de naam van Letsch voortdurend opduikt, komt door zijn prestaties bij Vitesse. Bij Erzgebirge Aue en Austria Wien kende hij als hoofdtrainer geen groot succes. Maar de Duitser heeft zichzelf in twee seizoenen in Arnhem op de kaart gezet.

Vitesse bereikte onder leiding van Letsch, volger van het Vollgasfussball, vorig jaar de bekerfinale. Dit seizoen volgde een uitstekende Europese campagne van de Gelderse eredivisionist in de Conference League. In de achtste finales was AS Roma uiteindelijk het eindstation.

Volledig scherm Thomas Letsch op de training in Wenen, daags voor de Europese confrontatie met Rapid Wien. © Pro Shots / Paul Meima

Standard Luik

Letsch werd de voorbije weken ook al gekoppeld aan Standard Luik. De traditieclub uit België is door de Amerikaanse investeringsmaatschappij 777 Partners overgenomen. Johannes Spors, voormalig technisch directeur van Vitesse, werkt sinds de winter voor 777, via het filiaal Genoa. Hij is daar de ‘td’. Zo zou Letsch bij op de radar zijn verschenen.

Letsch ontkende de afgelopen tijd contact te hebben met Standard en Schalke. Hij stelde ook volop bezig te zijn met de planning voor het een derde seizoen bij Vitesse.

,,Er zijn in het voetbal altijd geruchten”, sprak Letsch. ,,Ik kan er niets mee. Ik ben, nu, trainer van Vitesse. Ik heb hier elke dag plezier met de groep.”

Play-offs

Letsch staat met Vitesse voor de play-offs. De Arnhemse club wil via die weg opnieuw Europees voetbal afdwingen. Donderdag wacht in het tweeluik met FC Utrecht de wedstrijd in Stadion Galgenwaard, zondag volgt dan de return in Arnhem. In de andere halve finale staan AZ en Heerenveen tegenover elkaar. De winnaars plaatsen zich voor de finale, die volgende in een dubbele confrontatie wordt beslist.

Volledig scherm De trainers Ole Tobiasen (Heerenveen), Thomas Letsch (Vitesse), Pascal Jansen (AZ) en Rick Kruys (FC Utrecht) strijden in de play-offs om een ticket voor de Conference League. © Pro Shots