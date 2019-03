Goalgetter Matavz hervat groepstraining Vitesse

ARNHEM - Tim Matavz is terug in de selectie van Vitesse. De Sloveense goalgetter heeft de groepstraining bij de Arnhemse club hervat. De eredivisionist hoopt binnen enkele weken ook in wedstrijdverband weer over de spits te kunnen beschikken.

Matavz (30) heeft maanden gerevalideerd van een kuitbeenbreuk. Op 30 september 2018 liep hij de zware blessure op in de Kuip tegen Feyenoord. Hij had op dat moment in zeven duels vijf keer gescoord voor Vitesse .

Matavz ging een lang hersteltraject in. In januari keerde hij terug op het veld. Hij volgde een individueel trainingsprogramma onder leiding van Vitesse-fysiotherapeut Jos Kortekaas. De afgelopen weken was de progressie duidelijk zichtbaar, waarna de Sloveen ook terugkeerde in de groep.