Gong mist trip Vitesse naar Basel

Vitesse moet donderdag in Zwitserland een 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd van de derde voorronde in de Europa League wegpoetsen. De Arnhemse club heeft zich de afgelopen dagen in alle rust voorbereid op de confrontatie in Basel. De selectie kreeg maandag vrij van trainer Leonid Sloetski. Dinsdag trainde de groep die in de eerste competitiewedstrijd FC Groningen met 5-1 versloeg korter. De overige spelers maakten extra meters.

Gong ontbrak op het trainingsveld. De Nigeriaan, in de zomer overgenomen van AS Trencin, werkte met de medische staf op Papendal aan zijn herstel na een tik van vorige week tegen Basel. De aanvaller was zondag ook al niet inzetbaar bij Vitesse tegen FC Groningen.

Trainer Sloetski bekeek de voorbije dagen de beelden van Basel tegen FC Sion. De club van Ricky van Wolfswinkel won met 3-2. Basel oogde enigszins vermoeid. ,,Het zag er niet aanmerkelijk beter uit dan in de voorgaande wedstrijden”, stelt Sloetski. ,,Het was gewoon weer degelijk.”

Ten opzichte van de wedstrijd in Arnhem voerde trainer Marcel Koller bij Basel wel wisselingen door. Geoffroy Serey Dié keerde terug in de basis na een spierblessure. Eder Balanta zakte daarmee weer een linie terug. ,,Ik ga ervan uit dat Basel tegen ons ook in die formatie zal spelen.”