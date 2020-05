Groen licht voor Vitesse: maandag weer in groepsverband trainen

Les van Vites ‘Oefenwed­strijd Vitesse tegen Chelsea’

29 april ARNHEM - De seizoenkaarthouders van Vitesse moeten afzien van een financiële vergoeding, nu de competitie is afgebroken. De Arnhemse club kweekt meer goodwill met een genereus gebaar. ,,Het beste is nog een oefenwedstrijd tegen Chelsea, op Stamford Bridge”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois met een stevige knipoog in De Les van Vites.