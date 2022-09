‘Grote naam’ Phillip Cocu wacht zware taak bij Vitesse: weg omhoog inslaan na mislukte seizoenstart

Cocu (51) tekent tot juli 2024 bij Vitesse. De Eindhovenaar volgt Thomas Letsch op. De Duitser is in de interlandweek vertrokken naar Bundesligaclub VfL Bochum. Hij moet in Noordrijn-Westfalen voor handhaving zorgen.



Cocu is gehaald voor nieuw succes bij Vitesse. Met de Brabander trekt de club een trainer met internationale uitstraling aan. Cocu geniet wereldwijd bekendheid. Hij past qua imago bij Leo Beenhakker en Ronald Koeman, voormalige coaches in de Gelderse hoofdstad. De verwachtingen aan de Rijn zijn zo vanzelfsprekend hoog.