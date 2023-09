Haïti is het land van wetteloosheid, moorden en bendes, maar Carlens Arcus draagt het shirt met trots

Armoe troef bij Vitesse: ‘Iedereen moet in de spiegel kijken’

Onmacht. Onvrede. Onbegrip. Vitesse is een vat vol emoties na het misbaksel tegen AZ. Iedereen in het Arnhemse kamp moet na de kansloze 2-0 nederlaag in GelreDome in de spiegel kijken.