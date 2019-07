Hajek ziet eredivisie en Vitesse als springplank naar nationaal team

Vitesse opent oefencam­pag­ne met nederlaag tegen Deense topclub FC Midtjyl­land

3 juli OPALENICA - Vitesse is de oefencampagne begonnen met een nederlaag. In een doelpuntrijke wedstrijd op het trainingskamp in Polen was de Deense topclub FC Midtjylland met 4-3 te sterk. Aan Arnhemse kant was Oussama Darfalou de scherprechter. De Algerijn scoorde driemaal.